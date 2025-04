Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, sob o comando do técnico interino César Sampaio, o Santos iniciou sua preparação para o clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.

O elenco santista realizou um aquecimento com bola. Posteriormente, trabalharam troca de passes e finalizações.