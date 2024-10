Com três de Messi, Argentina goleia Bolívia e segue na liderança das Eliminatórias

Na noite desta terça-feira, aconteceu a décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com um hat-trick de Lionel Messi, a Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 no Estádio Monumental de Nuñez. Os demais gols da partida foram marcados por Lautaro Martínez, Julian Álvarez e Thiago Almada - este último do Botafogo.

Com o resultado, a Argentina se manteve no topo das Eliminatórias. A equipe comandada por Lionel Scaloni chegou aos 22 pontos e tem três de vantagem sobre a Colômbia, atual segunda colocada. Do outro lado, a Bolívia caiu para a sétima posição, com 12 pontos, e, por enquanto, está indo para a repescagem.

Agora, as seleções retornam a campo pela 11ª rodada das Eliminatórias, mas apenas na próxima data Fifa. No dia 14 de novembro, a Argentina enfrenta o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 20h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas as 21h, a Bolívia visita o Equador no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.