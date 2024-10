Fluminense busca melhorar retrospecto ruim em clássico no ano

Na luta para se distanciar do Z-4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada. O Tricolor Carioca vai ter a última chance do ano para "amenizar" um retrospecto ruim em 2024.

O Fluminense sofreu em clássicos no ano. Até aqui, somando Campeonato Carioca e Brasileirão, o Fluzão venceu apenas um clássico - justamente o primeiro pelo torneio nacional. Agora, no último, o Flu tenta melhorar os números e conseguir um resultado importante na briga contra o Z-4.

O desempenho do Fluminense em clássicos é mais um componente no drama tricolor no Brasileirão. O Flu perdeu duas vezes para o Botafogo, uma para o Vasco e uma para o Flamengo, no turno.