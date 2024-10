Fernando Gago chega a Argentina para assinar com o Boca Juniors: "Volto para casa"

Na noite deste domingo, Fernando Gago desembarcou no Aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, para assinar o contrato e se tornar o novo treinador do Boca Juniors. Preferido por Román Riquelme, presidente do clube argentino, o técnico se reunirá com a cúpula da equipe nesta segunda-feira para acertar os detalhes.

"Estou feliz por estar aqui, volto para casa. Vou ser breve e sincero: amanhã teremos tempo para conversar e fazer uma boa conferência", disse o futuro técnico do Boca Juniors.

Com apenas 38 anos, Fernando Gago estava no Chivas Guadalajara, do México, desde janeiro deste ano. Contudo, para contar com seus serviços, o Boca Juniors precisará acionar a cláusula de rescisão estipulada pelos mexicanos, que gira em torno de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,6 milhões).