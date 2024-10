Vasco busca arrumar setor defensivo com a parada da Data Fifa

Com a parada do calendário para a Data Fifa, o Vasco ganhou tempo para trabalhar e fazer ajustes no time. Uma missão do técnico Rafael Paiva, por sinal, deve ser melhorar o sistema defensivo. O Gigante da Colina amarga uma sequência ruim.

O Vasco sofreu gol nos últimos seis jogos. É a segunda pior marca do time em 2024. Entre março e abril, o clube carioca foi vazado em sete jogos seguidos, sequência que começou com um 3 a 3 contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, e foi até a goleada imposta por 4 a 0 pelo Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquele período, o Gigante da Colina conseguiu uma vitória, perdeu quatro vezes e empatou dois jogos. Na sequência atual, amargou três derrotas e empatou três vezes. O time não está sem sofrer gols desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão.