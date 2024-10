Sport está invicto e tem bom aproveitamento desde a estreia de Pepa

? 7.2 finalizações p/ marcar gol



?? 24.2 finalizações p/ sofrer gol (!) pic.twitter.com/covdUH8QXc

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 11, 2024

Com apenas 43 anos, Pepa foi contratado pelo Sport para substituir o experiente Guto Ferreira, após resultados ruins na Série B, que distanciaram o Leão da briga pelo acesso à elite nacional.

Os bons resultados com Pepa recolocaram o Sport na briga por vaga à Série A do Brasileirão. O clube pernambucano ocupa a terceira colocação na tabela após 30 jogos, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.