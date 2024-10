Saka deixa concentração da seleção inglesa e vira preocupação para o Arsenal

An update from #ThreeLions camp as @BukayoSaka87 and @curtisjr_10 withdraw from the squad.

22 players will train this morning before @MarcGuehi13 joins Lee Carsley for the pre-match media conference in Helsinki at 6.30pm (UK).

? England (@England) October 12, 2024

Bukayo Saka, no entanto, não é o único que precisou deixar a seleção inglesa neste sábado. Curtis Jones, atleta do Liverpool, permaneceu na Inglaterra por conta de um compromisso pessoal.

Por outro lado, o técnico da seleção da Inglaterra, Lee Carsley, deverá contar com o retorno de dois atacantes importantes: Harry Kane e Jack Grealish. Ambos foram desfalques contra a Grécia por problemas físicos, mas devem estar à disposição para o duelo diante da Finlândia.

De acordo com o comunicado da federação inglesa, um grupo de 22 jogadores viajará para Helsinque na tarde de sábado. O duelo contra a Finlândia está marcado para este domingo, às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque.