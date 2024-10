Em 2024, Marcos Rocha pode ter temporada com maior número de jogos pelo Palmeiras

"Estava até comentando com os médicos e com a fisioterapia: havia oito ou nove meses que eu não tinha nenhum tipo de lesão, então é sinal que o trabalho junto com o Palmeiras vem dando certo, vem dando resultado. Tem as nutricionistas também, é todo um conjunto que vem favorecendo o meu biotipo, o meu desenvolvimento dentro dos trabalhos para que eu possa estar 100% à disposição da nossa equipe. Fiquei dois joguinhos de fora e fiquei bastante chateado, principalmente porque eram jogos importantes, mas graças a Deus nossa equipe conseguiu dar conta do recado", completou.

Mayke e Marcos Rocha começaram o ano de 2024 sendo as primeiras opções de Abel na lateral direita, enquanto Garcia, Cria da Academia - atualmente emprestado ao Nacional, de Portugal-, corria por fora. Em algumas oportunidades, o treinador utilizou os dois atletas, fazendo a dobra de laterais, com Mayke jogando como ala. A disputa pela posição ficou acirrada a partir de julho, com a chegada do argentino Agustin Giay.

O atleta de 20 anos, aliás, assumiu a titularidade nos últimos três jogos, já que Rocha e Mayke estavam entregues ao DM, ao mesmo tempo. Diante do Juventude, o técnico Abel Ferreira deve ter os três laterais direitos à disposição. O duelo acontece no dia 20 de outubro, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

O Palmeiras ainda não definiu o futuro de Marcos Rocha no clube. O atleta, que soma 12 títulos pelo Verdão tem contrato com o clube até o fim de dezembro deste 2024.