Alcaraz admite nervosismo em pênalti e vê Fla como melhor da América do Sul

Depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo, Charly Alcaraz projetou os próximos jogos da equipe. Após a Data Fifa, o rubro-negro enfrenta o Fluminense e depois faz o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

"Nós claramente sabemos que temos que seguir trabalhando e focando em nós mesmos. Temos jogos muito difíceis. Temos o clássico e sabemos que se vencermos poderemos seguir com chances no Brasileirão. Também sabemos que no domingo temos outro jogo muito difícil de visitante contra o Corinthians, mas também sabemos que somos o Flamengo, somos o melhor time da América do Sul. Por esse lado, estamos muito tranquilos. Temos que pensar trabalhar bem e enfrentar o que vir pela frente", disse em entrevista à FlaTV.

O argentino marcou de pênalti diante Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, ele teve 100% dos duelos aéreos ganhos, 77% de eficácia no passe e ainda contribuiu defensivamente com três desarmes. O camisa 37 explicou como estava se sentindo antes de bater a penalidade.