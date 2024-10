Grêmio finaliza preparação para partida contra o Atlético-MG; veja provável escalação

O Grêmio fechou, na manhã desta terça-feira, sua preparação para a partida contra o Atlético-MG. O confronto é um jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O elenco gremista viaja ainda na tarde desta terça-feira para Minas Gerais.

Em 11º lugar na tabela, com 35 pontos, o Imortal terá um confronto direto pela 10ª posição, ocupada pelo Galo, com 37 pontos.

Na última atividade no CT Luiz Carvalho antes da partida, o técnico Renato Portaluppi iniciou os trabalhos com análise do adversário em vídeo. Já no gramado, a equipe titular realizou exercícios de posicionamento, transições e jogadas de bola parada. O resto do elenco fez um treinamento técnico em campo reduzido.