Abel Ferreira vive dilema no Palmeiras com a volta de Estêvão

A volta de Estêvão após lesão muscular na coxa esquerda colocará Abel Ferreira num dilema no Palmeiras. Com a entrada do jovem entre os titulares, será necessária a saída de Maurício ou Raphael Veiga.

Com a contusão da joia, o técnico Abel Ferreira optou por usar Veiga no setor. O camisa 29 havia perdido a vaga entre os 11 iniciais para o ex-Internacional, que foi fundamental para a retomada do bom futebol do Palestra.

Raphael Veiga, por sua vez, aproveitou a brecha e retomou a forma de antes no Palmeiras. Na vitória contra o Atlético-MG, o meia marcou, de pênalti, os dois tentos do Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Brasileirão.