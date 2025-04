Em 2025, Corinthians ainda não repetiu escalações contra o Palmeiras e deve manter escrita em novo Derby

Contamos com a torcida da Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/fDe9QKRyF4

O time corintiano, então, foi escalado da seguinte maneira: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo, Raniele e Martínez; Yuri Alberto, Memphis e Romero. O único desfalque foi Garro, que ficou no banco por estar atuando no sacrifício. O Corinthians saiu vencedor no Allianz Parque graças a um bonito gol de Yuri.

Já no Derby decisivo da final do Paulistão, na Neo Química Arena, o Corinthians teve força máxima. A única mudança em relação à equipe do duelo de ida foi a entrada de Garro no lugar de Romero. O argentino decidiu que, mesmo com o problema no joelho direito, jogaria a decisão.

Com isso, o Timão teve o time ideal, composto por: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro; Yuri Alberto e Memphis. O clube segurou o empate sem gols e ergueu o 31º título paulista, encerrando um jejum de seis anos sem conquistar taças.

Neste sábado, porém, a comissão técnica do Corinthians estará longe de ter o time titular completo. A primeira mudança será já no gol, com Matheus Donelli ocupando a vaga de Hugo Souza. Na zaga, a tendência é que André Ramalho ocupe a posição de Gustavo Henrique e Bidu (ou Hugo) faça a de Angileri.