Gol nos acréscimos, zagueiro de goleiro e mais: relembre último Derby na Arena Barueri

O último clássico entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, disputado em 18 de fevereiro de 2024, ficou marcado por reviravoltas e momentos inusitados. Pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, as equipes empataram em 2 a 2 em um jogo que entrou para a história dos Dérbis.

O Palmeiras dominou as ações no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Endrick recebeu na entrada da área, driblou Fausto Vera e finalizou. Cássio não conseguiu defender, e o Verdão abriu o placar. No segundo tempo, aos 22 minutos, Flaco López ampliou de cabeça após cobrança de escanteio.

O Corinthians reagiu nos minutos finais. Aos 41, Gustavo Mosquito avançou pela direita e cruzou rasteiro para Yuri Alberto, que finalizou para o gol e diminuiu a desvantagem.