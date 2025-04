Vasco x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Neste sábado, o Gigante da Colina terá mais uma chance de fazer as pazes com a torcida ao enfrentar o Leão da Ilha, que aparece na 18ª posição na tabela do Brasileiro, com um empate e uma derrota. O Vasco é o 12º com uma vitória e uma derrota.

Último treino antes de enfrentar o Sport ??#VascoDaGama pic.twitter.com/GSh9dj2wx3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 11, 2025 Para enfrentar o Sport, Carille deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o Puerto Cabello. A novidade entre os relacionados deve ser a volta do atacante Adson, que foi poupado na terça-feira por conta de dores na perna direita. Ele treinou normalmente nos últimos dias e deve ser opção no banco de reservas. No Sport, que vai em busca de sua primeira vitória na competição, o técnico Pepa não contará com o lateral-esquerdo Igor Cariús, vetado devido a um problema muscular na coxa. A equipe pernambucana, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, vem de derrota em casa para o Palmeiras no último domingo.