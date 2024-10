Real mira contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool, para lugar de Carvajal

De acordo com o Diário As, Alexander-Arnold "preenche todos os requisitos que o Real Madrid procura", pois é jovem e já possui grande experiência no futebol europeu. Além disso, o jogador tem contrato com o Liverpool apenas até o fim desta temporada.

O jornal Marca ainda diz que o clube espanhol tinha a intenção de esperar o contrato do jogador com o Liverpool se encerrar para trazê-lo de forma gratuita, mas, agora, tem o desejo de contar com o inglês já na próxima janela de transferências, que se abre em janeiro de 2025.

Alexander-Arnold representará a Inglaterra nesta data Fifa. A equipe enfrentará a Grécia, dia 10 de outubro, e a Finlândia, dia 13, pela Liga das Nações.