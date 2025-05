PSG vence Arsenal com Donnarumma paredão e pega Inter na final da Champions

Mais uma defesa incrível do goleiro do PSG! Odegaard pegou rebote com chute forte de fora da área. Apesar de muitos jogadores na frente, Donnarumma caiu e tirou a bola rasteira do caminho do gol, espalmando para fora.

Kvaratskhelia parou na trave! O atacante do PSG, na primeira oportunidade francesa, recebeu a bola pela esquerda, encontrou espaço cortando para a direita e finalizou com efeito, mas a bola explodiu no poste de Raya.

Doué perdeu grande oportunidade. O atacante saiu em arrancada ao lado de Barcola, recebeu a bola do companheiro, mas acabou finalizando fraco para defesa tranquila do goleiro do Arsenal.

Hakimi e Fabián Ruiz comemoram gol do PSG sobre o Arsenal em duelo da Champions Imagem: REUTERS/Benoit Tessier

Golaço de Fabián Ruiz! O meia do PSG aproveitou sobra de bola na entrada da grande área, limpou o lance para tirar a marcação e finalizou um foguete com o peito do pé, sem chances para Raya. Os parisienses abriram o placar aos 26 minutos da primeira etapa.

Outra oportunidade desperdiçada pelo PSG. Em novo contra-ataque, Kvaratskhelia acionou Barcola, que tentou limpar demais a marcação e acabou sendo travado por Rice na hora do chute. A finalização saiu sem força e Raya defendeu.