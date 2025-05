CBF confirma jogo entre Santos e Ceará no Allianz Parque

"A expectativa é de um grande público, a exemplo do que ocorreu quando o Santos FC atuou por duas vezes na Capital, em jogos do Campeonato Paulista, do ano passado", ampliou.

A princípio, a diretoria do Peixe queria mandar o jogo no Mercado Livre Arena Pacaembu. Problemas com a documentação do estádio, contudo, impediram a movimentação.

Assim, o clube entrou em acordo com o Palmeiras e a WTorre para disputar a partida no Allianz Parque.

Esse será o primeiro jogo que o Peixe vai mandar em São Paulo na temporada. Durante o Campeonato Paulista, o clube até tentou levar alguns embates para a capital paulista, mas não obteve êxito.

Agora, a diretoria não encontrou tantas dificuldades, a não ser o imbróglio com o Pacaembu. Na mesma rodada, o Corinthians encara o Mirassol fora de casa, no sábado, e o Palmeiras recebe o São Paulo no domingo, na Arena Barueri, às 17h30.