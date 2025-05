Copa Feminina: Desejo do governo prevalece sobre a CBF no número de sedes

A Copa do Mundo feminina de 2027 terá oito sedes, como anunciou a Fifa hoje. Esse número vai ao encontro do desejo do governo federal e frustra a meta inicial da CBF de contar com pelo menos dez estádios.

O que aconteceu

A CBF apresentou, ao todo, 12 candidatas para receber os jogos. O presidente Ednaldo Rodrigues defendia um Mundial com ao menos dez. Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), São Paulo (Neo Química Arena) foram as escolhidas.

O peso mais decisivo foi o pedido do governo federal para que tivesse oito cidades. De qualquer forma, a Fifa já não cogitava ter 12 sedes.