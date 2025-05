Por título inédito, PSG elimina o Arsenal e pega Inter na final da Champions

A final da Liga dos Campeões está definida. Nesta quarta-feira, o PSG venceu o jogo de volta da semifinal contra o Arsenal, por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris, e fará a decisão contra a Inter de Milão em busca do título inédito. Fabián Ruiz e Hakimi marcaram para os franceses, e Saka descontou para os ingleses.

A equipe parisiense vai disputar uma final de Champions pela segunda vez na sua história. Em 2020, o time, que contava com Neymar e Mbappé na época, foi derrotado pelo Bayern de Munique e ficou com o vice-campeonato. Já o Arsenal vê chegar ao fim o sonho do título inédito e se despede da competição com nove vitórias, dois empates e três derrotas.

A final do torneio continental está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Por hora, o PSG foca no duelo contra o Montpellier, neste sábado, pelo Campeonato Francês. O Arsenal volta a campo no domingo, quando enfrenta o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.