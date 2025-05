PSG é sufocado no início e está classificado no fim

O Parque dos Príncipes, em Paris, viu mais um jogo majestático pelas semifinais da Champions.

O Arsenal foi para cima do PSG sem medo de ser feliz e de tomar contra-ataques.

Assim, em duas cobranças de lateral, criou duas excelentes chances de gol neutralizadas por duas extraordinárias defesas do italiano Donnarumma, aos 3 e aos 7 minutos, em finalizações do brasileiro Martinelli e do norueguês Odegaard.