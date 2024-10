Weverton, do Palmeiras, lidera segundo turno do Brasileirão em defesas

Convocado para a seleção, Weverton vive grande fase no Palmeiras, sendo um dos pilares desta geração vitoriosa. Atualmente, o goleiro é o líder do segundo turno do Brasileirão em defesas feitas, com 43.

O experiente jogador, ainda, é o primeiro em menos gols sofridos por jogo (0,44) e em bolas defendidas (91%). Ele, ainda, ostenta a segunda posição em duelos sem ser vazado (5) e em tentos evitados (4,93).

No começo da temporada, Weverton passou por um momento de baixa e a entrada de Marcelo Lomba para a meta do Palmeiras foi cogitada. O pior episódio foi a falha no gol de falta no clássico contra o Corinthians, por 2 a 2, pelo Paulistão, em Barueri.