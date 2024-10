Marquinhos Xavier deixa futuro em aberto à frente da Seleção de futsal após título Mundial

Neste domingo, a Seleção Brasileira de futsal se tornou hexacampeã mundial ao derrotar por 2 a 1 a Argentina, na Arena Humo, no Uzbequistão. Entretanto, durante a comemoração, o técnico Marquinhos Xavier deixou seu futuro em aberto à frente da Amarelinha: "Já sou campeão do mundo, e isso me satisfaz".

"São sete anos no comando da seleção. Não entrei aqui para ficar 20 anos, nem tenho essa intenção. Queria muito entregar esse trabalho para ter a tranquilidade de sentar com a minha família, com os meus filhos e decidir para onde vou. Não comuniquei isso oficialmente à CBF", disse.

"Estou disposto a auxiliar em uma transição, se essa for a decisão conjunta. Temos muitos treinadores competentes no nosso país, e eu queria que outras pessoas vivessem isso também. Se houver alguém que queira sentar aqui, me prontifico a ajudar", afirmou.