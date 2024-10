Derrota pelo Brasileirão mantém tabu do São Paulo como visitante contra o Cuiabá

O São Paulo jogou mal e perdeu do Cuiabá neste sábado, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Revés este, inclusive, que manteve um tabu do clube tricolor diante do Dourado.

O time do Morumbis jamais venceu o Cuiabá como visitante em toda a história. No total, foram quatro jogos entre as equipes no Mato Grosso, com duas vitórias a favor dos locais e dois empates.

O retrospecto geral entre São Paulo e Cuiabá, aliás, é extremamente negativo para o Tricolor. Em oito partidas diante do Dourado, o clube paulista venceu somente uma vez. Foi em 2022, quando a equipe, então comandada por Rogério Ceni, saiu vitorioso por 2 a 1, com gols de Calleri e Nikão.