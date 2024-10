Mano Menezes vê Fluminense com "mérito" em vitória sobre o Cruzeiro: "Tivemos coragem"

A partida também marcou o reencontro do Fluminense com o técnico Fernando Diniz, hoje no Cruzeiro. Mano Menezes descartou uma possível vantagem da equipe por já conhecer o treinador e revelou que aproveitou o pouco tempo de Diniz no Cabuloso para montar uma estratégia.

"Eu não vejo vantagem nem desvantagem. Exatamente por isso. O time conhece o técnico, mas o técnico conhece também o time na íntegra. Acho que o futebol não basta você conhecer o que o outro faz. Se ele fizer bem feito, é difícil neutralizar. Não basta as suas ideias, o mais importante é a execução e como os jogadores fazem. Conseguimos roubar duas bolas na frente porque é início de trabalho, depois não vai roubar. Vai fazer tão bem que não vai conseguir roubar, como a gente roubou a bola lá na pressão. A gente sabia que era início de trabalho, então fez parte da estratégia que a gente estabeleceu para o jogo, tentar tirar uma vantagem disso", comentou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 30 pontos e pulou para a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Por conta da data Fifa, o time comandado por Mano Menezes volta a campo apenas no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), quando fará clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.