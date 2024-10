Veiga usa ausência de Estêvão para afastar má fase e recuperar espaço no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga voltou a desempenhar um bom papel com a camisa do Palmeiras. Mesmo sendo em um dos principais nomes do elenco alviverde, o atleta estava em má fase e chegou a ir para o banco de reservas. No entanto, retomou seu espaço nos últimos jogos.

O retorno de Veiga se deve a um fator: a ausência de Estêvão. O jovem teve uma contusão muscular na coxa esquerda e tem desfalcado a equipe. O meia, desta forma, recuperou uma vaga entre os titulares, mas em outra função.

Após perder a titularidade para Mauricio, o camisa 23 tem atuado pelo lado direito do ataque. Foi assim, pelo menos, nas últimas duas partidas do Verdão, contra Vasco e Atlético-MG.