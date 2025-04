Com dois de Vegetti, Vasco vence o Sport e entra no G4 do Brasileirão

O Vasco fez o dever de casa e venceu por 3 a 1 o Sport, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos foram a seis pontos e vão dormir na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos seguem com apenas um, em penúltimo.

O Vasco abriu vantagem no primeiro tempo, com dois gols de Vegetti. Já o Sport diminuiu após gol contra de Hugo Moura na etapa final. Sö que os cruzmaltinos decretaram a vitória com Rayan.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Ceará, nesta terça-feira, no Castelão. Já o Sport recebe o Bragantino, no dia seguinte, na Ilha do Retiro.