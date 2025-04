Escolheram o Sport para derrubá-lo?

Contra o São Paulo, no Morumbi, um pênalti mal dado não o derrotou porque desperdiçado.

Contra o Palmeiras, outro pênalti pornográfico o derrotou na Ilha do Retiro.

Hoje, em São Januário, jogava melhor que o Vasco, sofreu um gol legal, em passe de Coutinho, deste incrível Vegetti, seguiu bem no jogo, mas logo depois, ainda no primeiro, levou outro do argentino, desta vez com falta clara, mão no rosto e empurrão do goleador no zagueiro pernambucano: 2 a 0.

Não há quem aguente.

E o VAR chamou, mas o assoprador de apito teimou em insistir no erro.

No segundo tempo, o time ainda reagiu, diminuiu a diferença, que deveria ter sido o do 1 a 1, mas era o do 1 a 2, gol contra de Hugo Moura, o que muda toda dinâmica de uma partida de futebol, e acabou sofrendo o 3 a 1, de Rayan, em passe de Payet.