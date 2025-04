Torcedores do Palmeiras arremessam cabeças de galinha no campo em jogo contra o Corinthians em Barueri

Torcedores do Palmeiras arremessaram duas cabeças de galinha no gramado da Arena Barueri, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado. Piquerez e Emiliano Martínez marcaram os gols do jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro relatou na súmula ambas as situações.

"Informo que aos 22 minutos do segundo tempo foi arremessado próximo da meta (fora do campo de jogo) da equipe visitante a cabeça de uma galinha e posteriormente retirada pelo gandula", relatou Rafael Rodrigo Klein na súmula.

"Informo que aos 43 minutos do segundo tempo foi retirado do campo de jogo (dentro da área penal da equipe visitante) pela arbitragem a cabeça de outra galinha. Ambas cabeças foram arremessadas pela torcida", seguiu.