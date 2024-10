Técnico da Seleção Brasileira de futsal, Marquinhos Xavier projeta final do Mundial contra a Argentina

A Amarelinha se encontra invicta no Mundial, com ataque muito efetivo e defesa pouco vazada. Nos seis jogos disputados até o momento (Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos e Ucrânia), marcou 38 gols e sofreu apenas cinco.

Brasileiros e argentinos já se enfrentaram neste ano, em fevereiro, pela final da Copa América da modalidade. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Rafa Silva e Pito, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

Já em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira, maior campeã do torneio, com cinco conquistas (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012), foi eliminada pela Argentina (campeã em 2016) em 2021, na semifinal, por 2 a 1. Esta será a primeira final da competição entre ambas as seleções.