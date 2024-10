Grêmio x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

O time visitante vem embalado pelas vitórias contra Bahia e Cuiabá. No entanto, os dois últimos jogos foram no Castelão e, agora, a equipe terá que mostrar força longe dos seus domínios.

Já o Grêmio segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Os gaúchos não venceram seus últimos dois jogos na competição. Com 32 pontos e na 13ª colocação, os donos da casa miram um triunfo para ganharem tranquilidade para a sequência do Brasileiro. O Imortal Tricolor a quatro pontos do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA