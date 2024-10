Fluminense x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Cruzeiro está melhor posicionado na tabela de classificação, ocupando a oitava colocação com 43 pontos. Precisa voltar ao G-6, mas não vence pelo Brasileirão há três duelos, sendo o mais recente o 1 a 1 com o Vasco em Minas Gerais.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, quer ver sua equipe com a postura que foi capaz de garantir pontos importantes na temporada.

"Temos que ter a postura que tivemos, por exemplo, no começo do jogo passado. Se fizermos isso, vamos jogar de igual com qualquer time e voltar a somar pontos. Do contrário, não vamos a lugar nenhum", disse ele.

Para este jogo o Fluminense não terá o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Germán Cano, suspensos. Gabriel Fuentes assume a lateral, uma vez que Marcelo ainda sofre com dores na panturrilha esquerda, e Kauã Elias joga no comando de ataque. Com dores no calcanhar do pé esquerdo, o zagueiro Thiago Silva é dúvida. Felipe Melo está de sobreaviso.

Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz quer ver muita entrega em campo.

"Nós conquistamos coisas no futebol a cada jogo, tentando fechar a marcação, impedindo que o rival jogue, buscando ter o controle da partida. O que peço para este jogo é a mesma entrega que se espera do Cruzeiro", disse ele.