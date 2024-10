'No va a bajar'? Corinthians terá Derby e rivais diretos nas 10 rodadas finais do Brasileiro; veja tabela

O Corinthians foi derrotado pelo São Paulo no clássico do último domingo, em Brasília, e viu o Brasileirão chegar um pouco mais perto do fim. Com a equipe brigando contra o rebaixamento e dentro do Z4, restam agora só dez rodadas para o término da competição.

Em meio à árdua luta contra a degola, o Timão ainda travará clássicos e confrontos diretos na atual edição da Série A do Brasileiro.

O próximo compromisso da equipe de Ramón Díaz é contra o Internacional, em duelo agendado para sábado, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 29ª rodada do torneio.