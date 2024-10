Bayer Leverkusen vence, se mantém com 100% e deixa Milan ainda zerado na Champions

Como foi o jogo

O Bayer Leverkusen conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. No entanto, Boniface, autor do gol, foi visto em posição irregular e o tento foi anulado. Aos 27 minutos, ainda da etapa inicial, Frimpong, do Leverkusen, tentou a finalização, mas errou o alvo e a bola se perdeu pela linha de fundo. O Milan chegou ainda no primeiro tempo com Pulisic, que chutou para uma boa defesa do goleiro Hradecky.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O único gol do jogo saiu aos cinco minutos da etapa final. Boniface recebeu de Frimpong e soltou o pé para abrir o placar para os donos da casa na BayArena. O Milan só chegou perto do empate na reta final do duelo, mas Loftus-Cheek parou em defesa de Hradecky.