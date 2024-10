Campeão do mundo, Griezmann anuncia aposentadoria da seleção francesa

"Hoje, é com profunda emoção que anuncio minha aposentadoria como jogador da seleção francesa. Depois de 10 anos incríveis, marcados por desafios, sucessos e momentos inesquecíveis, é hora de virar a página e abrir caminho para a próxima geração. Vestir esta camisa foi uma honra e um privilégio. De março de 2014 até setembro passado, tive a oportunidade de viver momentos incríveis ao lado de companheiros de equipe excepcionais. Compartilhamos vitórias que ficarão gravadas para sempre em nossas memórias", afirmou.

O atacante era um dos líderes da seleção francesa até o momento de sua aposentadoria, sendo até capitão em alguns jogos. Ele se despede da equipe nacional após dez anos de sua estreia, em março de 2014. Ao todo, realizou 137 partidas, marcou 44 gols e distribuiu 38 assistências.

Seu principal feito com a camisa da França foi a conquista do título da Copa do Mundo de 2018, na qual ele foi um dos grandes destaques do torneio, anotando quatro gols e dando quatro assistências.

Griezmann também soma dois vices-campeonatos com sua equipe nacional: um Mundial (2022) e outro da Eurocopa (2016). Em 2021, ainda conquistou a Liga das Nações.