Botafogo anuncia primeiro patrocinador exclusivo da equipe feminina

Além do logotipo na camisa das atletas, o acordo prevê uma série de ações com a Shein, que terá sua marca exposta no ônibus da equipe, no painel de entrevistas e na sinalização de campo durante as partidas. Os parceiros ainda irão realizar posts conjuntos nas redes sociais, através dos perfis oficiais do clube e da empresa.

O acordo com a empresa de moda ocorre em um momento de reestruturação do futebol feminino do Botafogo. A equipe carioca acabou sendo rebaixada na última edição do Brasileirão feminino.