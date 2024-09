Quenianos dominam prova de dez milhas no Espírito Santo

Os quenianos Nicolas Kiptoo Kosgei e Viola Jelagat Kosgei chegaram na frente neste domingo (29), na 33ª edição da Dez Milhas Garoto no Espírito Santo. O Brasil foi vice-campeão com Wendell Jerônimo Souza no masculino e terceiro entre as mulheres, com Kleidiane Barbosa Jardim, em uma festa do esporte.

Vencedor no masculino, Nicolas Kiptoo Kosgei marcou o segundo melhor tempo da história das Dez Milhas - o recorde é do carioca Luís Antônio dos Santos, que terminou em 45min49s, na terceira edição, em 1991. Viola manteve a hegemonia estrangeira entre as mulheres.

Os brasileiros também comemoraram. No masculino, Wendell Jerônimo Souza foi o segundo, Fabio Jesus Correia, quarto, e Altobeli Santos da Silva, campeão do ano passado, fechou o pódio em quinto. No feminino, a melhor brasileira foi Kleidiane Barbosa Jardim, que garantiu o pódio com a terceira colocação.