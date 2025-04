Brie se emociona na despedida do Sesc RJ Flamengo

Foram três temporadas no vôlei brasileiro com a camisa do Sesc RJ Flamengo. Nas duas primeiras, ela foi eleita a melhor levantadora da Superliga, terminando como protagonista na principal competição nacional. Esteve presente ainda em dois títulos cariocas. E, com lágrimas nos olhos, a canadense Brie O’Reilly viu a emoção tomar conta da despedida na noite de ontem.

A levantadora não conseguiu evitar a eliminação do time rubro-negro, em casa, no Maracanãzinho, diante do arquirrival Osasco/São Cristóvão Saúde. Certamente o revés por 3 sets a 0 não era a forma desejada por ela para o adeus. A torcida, no Maracanãzinho, porém, deixou a despedida mais calorosa, ao gritar “Fica, Brie!”, após a derrota das donas da casa. A canadense ouvia os pedidos enquanto abraçava companheiras e integrantes da comissão técnica e se emocionava com as palavras.

Com o caminho de volta para o vôlei dos Estados Unidos em 2025/2026 já trilhado, Brie admitiu que sentirá falta do Rio de Janeiro, da cultura e do clima do Brasil. Ela nunca escondeu como teve sucesso para se adaptar ao estilo de vida carioca, se sentindo bem recebida por onde passasse. Em quadra, a passagem pelo voleibol brasileiro também agregou valor ao seu jogo.