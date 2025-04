Angelina admite clima de revanche contra os EUA: 'Fazer o que não conseguimos na Olimpíada'

A derrota na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 parece ainda não ter sido digerida por algumas jogadoras da seleção brasileira de futebol. Mesmo com a rival sendo a favorita na ocasião. Neste sábado, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e no dia 8, no PayPal Park, em San José, as equipes voltam a se enfrentar em amistoso, mas a meio-campista Angelina trata o reencontro como "revanche".

"Acredito que vai ser um grande jogo. Estamos muito felizes com a oportunidade de enfrentar as norte-americanas novamente, agora pós-Olimpíadas. Estamos animadas para jogar num estádio espetacular. Não há felicidade maior do que ter a chance de disputar novamente contra elas. É uma revanche, podemos dizer assim. O grupo está bem focado em fazer o que não conseguimos nas Olimpíadas", afirmou. "Vamos para cima delas, focadas em aproveitar as oportunidades e matar o jogo quando tivermos a chance."

O técnico Arthur Elias vem usando as oportunidades de reunir a seleção brasileira para a realização de amistosos com as potências do futebol feminino na intenção de aprimorar a renovada equipe verde e amarela. Os Estados unidos Também passam por modificações após cair nas oitavas na Copa do Mundo de 2023.