Filipinho dá show e 6 surfistas brasileiros avançam direto ao round 3 na etapa de El Salvador

A outra bateria do dia a contar com o esquadrão verde e amarelo foi a 1ª e última, na qual dois brasileiros brigaram até o fim pela vaga: Deivid Silva virou na reta decisiva e se garantiu, em segundo, com 9.56, com Miguel Pupo caindo à repescagem após fazer apenas 9.20. O norte-americano Jake Marshall passou em primeiro: 12.16.

As quatro primeiras baterias ocorreram ainda na quarta-feira, com Alejo em terceiro na largada. Chianca levou a melhor sobre o australiano Jack Robinson, com 9.40 a 9.17. Groggia ficou em último na segunda disputa do dia. Depois foi a vez de Samuel Pupo também fracassar. Por fim, Dora passou em segundo.