Brasileirão: Fortaleza vence Cuiabá e segue na caça de Palmeiras e Botafogo

No primeiro jogo após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Castelão, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hércules marcou o gol que garantiu a vitória dos mandantes neste domingo.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na terceira posição da tabela, agora com 55 pontos, um atrás do Palmeiras e dois do líder Botafogo. O Dourado, por sua vez, aparece em 19º lugar, com apenas 23 pontos

Agora, o Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visitará o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá recebe o São Paulo no sábado, às 19h, também pela liga nacional.