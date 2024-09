Lanterna Atlético-GO vence o Fluminense, e torcida grita 'segunda divisão'

Keno viria a ser substituído no intervalo, até porque cometeu outra falta — mas escapou de cartão.

Jogo mais aberto

Para o segundo tempo, a tentativa de Mano Menezes para corrigir o Flu foi sacar Keno e colocar Serna. Além disso, inverteu o lado de Arias, deixando o colombiano pela direita.

Em sete minutos, o Flu conseguiu duas finalizações em direção ao gol. A primeira, uma cabeçada fraca de Cano. A segunda, um chute mais venenoso de Bernal de fora da área, que Ronaldo defendeu do jeito que deu.

O Atlético-GO continuou com suas estocadas perigosas. Quando não errou a mira, parou em Fábio, com atuação muito segura.

No lado do Flu, duas chances claras se destacaram, ambas envolvendo Cano. Na primeira, ele aproveitou um corta-luz de Arias para finalizar. Mas houve um desvio sutil e providencial do zagueiro. Na segunda, a batida cruzada achou Serna. No susto, a bola foi na trave.