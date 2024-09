Sem Mbappé e com Camavinga, Real Madrid divulga relacionados para derby contra o Atlético de Madrid

Na manhã deste sábado, o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista dos 20 jogadores do Real Madrid relacionados para o Derby de Madrid. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Cívitas Metropolitano, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O principal fator que chama a atenção na convocatória do Real Madrid é a ausência de Mbappé. O francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória sobre o Alavés, na última terça-feira, e segue em recuperação no departamento médico do clube.

Dessa forma, o brasileiro Endrick, ex-Palmeiras, deve ganhar uma chance como centroavante titular do Real Madrid no Derby. Assim, o ataque merengue deve ser composto por um trio brasileiro, formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick.