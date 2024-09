Liverpool vence Wolverhampton fora de casa e assume ponta do Inglês

O Liverpool bateu o Wolverhampton neste sábado por 2 a 1, no Molineux Stadium, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos visitantes foram marcados por Konaté e Mohamed Salah, enquanto Rayan Ait Nouri diminuiu para os Wolves.

Com a vitória, o Liverpool assumiu a liderança da Premier League, com 15 pontos em seis jogos. O Wolves é o lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado em seis partidas.

O Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Bologna, às 16h (de Brasília), em Anfield, pela Liga dos Campeões. Pela Premier League, o clube visitará o Crystal Palace, no próximo sábado, às 8h30. O Wolves, por sua vez, enfrentará o Brentford fora de casa, no mesmo dia, às 11h, pelo Campeonato Inglês.