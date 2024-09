Fortaleza terá patrocínio pontual para partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão

O Fortaleza terá uma novidade em seu uniforme para a partida do próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Cuiabá. Nesta sexta-feira, o Leão do Pici anunciou que fechou um acordo de patrocínio pontual com a Sotintas, e a marca estampará a barra frente da camisa no confronto válido pelo Brasileirão, na Arena Castelão.

Gerente comercial do Fortaleza, Arthur Marinho comemorou o acordo com a empresa que atua no mercado de tintas automotivas, industriais e imobiliárias.

"A Sotintas é uma empresa genuinamente cearense, atende aqui em Fortaleza e ter essa parceria nos deixa muito felizes em juntar essa duas forças. Temos o orgulho de fechar esse patrocínio e a garantia de um laço importante entre a empresa e os torcedores do Leão", falou.