Coritiba lança camisa especial em alusão ao "Outubro Rosa"

Uma faixa no Estádio Couto Pereira com uma mensagem sobre a importância da campanha que trata da conscientização e alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença será estendida.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é de que 73.610 novos casos da doença sejam registrados para cada ano do triênio 2023-2025.

"O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum em mulheres no mundo e no Brasil e a principal causa de morte por câncer entre elas. Vestir a camisa e contribuir para a conscientização do tema mostra a importância que o clube vem dando para causas tão importantes para a sociedade", aponta Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba.