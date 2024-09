Botafogo x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

O Glorioso está embalado por ter eliminado o São Paulo nos pênaltis, no meio de semana, e ter avançado para as semifinais da Copa Libertadores. Além disso, vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão, liderando a competição com 56 pontos, três a mais que o segundo colocado Palmeiras.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, garante que seu time vai manter o foco no Campeonato Brasileiro apesar de estar nas semifinais da Copa Libertadores.

"Nosso pensamento sempre será o de dominar os nossos jogos, sermos superior ao adversário e conseguirmos mais três pontos", disse ele, que vai ver seu time jogar em Brasília mesmo com mando de campo por conta de um acordo entre os dois clubes. Solidário com o fato de o Grêmio não ter podido mandar seu duelo em casa no primeiro turno, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Glorioso apresentou uma proposta para que ambos os jogos fossem em campo neutro, o que foi aceito pelos gremistas.

Para este duelo o Botafogo deve preservar alguns jogadores por conta do risco de lesão. Um exemplo é Luiz Henrique, que chegou a passar mal e ser levado para o hospital após o confronto com o São Paulo, mas Artur Jorge só vai anunciar o time minutos antes do duelo.