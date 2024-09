Conselho do Corinthians convoca reunião sob receio de "RJ" e cobranças em cima da gestão

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma reunião extraordinária para a discussão de questões recentes que envolvem a gestão de Augusto Melo. Membros do CD possuem, por exemplo, receio da diretoria tentar uma recuperação judicial em breve. O encontro de conselheiros do clube está previsto para acontecer no dia 7 de setembro (segunda-feira), no Parque São Jorge.

Inicialmente, a diretoria do Corinthians se mostrou disposta a ir à Justiça e abrir uma ação cautelar com pedido de liminar e previa entrar com a documentação necessária no último dia 18 (quarta-feira).

O objetivo da ação seria de blindar as contas bancárias do clube. Uma eventual aceitação da Justiça acarretaria em suspensão das execuções de cobrança e de bloqueios de receita por 60 dias, período que o Timão pretendia usar para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista que têm vencimento em curto prazo, ou seja, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões.