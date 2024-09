Flaco López destaca maturidade em ascensão no Palmeiras e diz estar "desfrutando" na atual temporada

Por fim, o atacante também falou sobre a fase do Verdão e a reta final da temporada. Eliminado das Copas, o Alviverde vai com força total em busca do título do Brasileirão, e tem mostrado isso - a equipe está invicta há sete partidas, somando quatro vitórias consecutivas.

"Acho que vai ser muito legal. Quando nós olharmos o final do campeonato, vai ser muito legal, porque acho que esse campeonato vai ser o mais difícil que a gente disputou até agora. Mais do que o do ano passado. Mas assim, o time está espetacular. Está dando muito gosto de ver jogar. Estar dentro e jogar com esse time está sendo espetacular também. É uma energia muito boa fora do campo, e dentro muito mais. Feliz de formar parte desse time e poder ajudá-lo. O Palmeiras vai lutar até o fim, e quando acabar o campeonato, vamos ver quem merece ganhar", concluiu Flaco López.

O Palmeiras de Flaco López, agora, terá outro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Palestra Itália recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada da competição nacional.