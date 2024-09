Ex-Palmeiras, lateral Jorge se despede do CRB e detalha saída: "Momento delicado"

"O clube passa por um momento delicado com trocas frequentes no comando técnico e, agora, mais recentemente, no administrativo. Diante deste cenário, conversei internamente com total transparência e, em comum acordo, chegamos a um entendimento por uma saída amigável pela mesma porta que eu entrei", concluiu.

O anúncio de sua rescisão de contrato foi feito pouco tempo antes da partida entre CRB e Botafogo-SP, válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou 0 a 0.

Jorge chegou ao CRB em março após rescindir seu contrato em comum acordo com o Palmeiras. O lateral esquerdo estava no Santos, por empréstimo, mas não estendeu seu vínculo com o Peixe. Pelo clube de Alagoas, o jogador participou de dez partidas e contribuiu com duas assistências.