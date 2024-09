Brasil goleia a Costa Rica e avança às quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Agora, a Seleção Brasileira espera na próxima fase o vencedor do confronto entre Irã e Marrocos, que duelam apenas nesta quinta-feira, às 9h30 (de Brasília). O jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo está marcado para o próximo domingo (29), no mesmo horário.

O jogo

Aos cinco minutos de jogo, o Brasil abriu o placar. Após uma jogada ensaiada, Dyego tocou para Marcel, que chutou forte e marcou o primeiro. Faltando oito minutos para o fim da primeira etapa, Felipe Valério arriscou de longe e contou com uma falha do goleiro costarriquenho para ampliar.

Faltando cerca de 12 minutos para o fim da segunda etapa, Leandro Lino fez um lindo gol. O camisa nove do Brasil pedalou sobre o marcador e concluiu com maestria para marcar o terceiro. Perto do final do jogo, Neguinho conduziu pelo lado direito da quadra e finalizou com muita força para marcar o quarto. Há 30 segundos do final, com o goleiro da Costa Rica na área do Brasil, Neguinho marcou o quinto ao chutar do campo de defesa.